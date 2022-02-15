الخارجية الأمريكية: غزو روسيا لـ أوكرانيا أصبح محتملا فى أى وقت

جاء ذلك فى كلمة نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.
وقال برايس: "نبنى تقديرنا على ما نراه على الأرض بأعيننا، والذى هو تعزيز عسكرى روسى متواصل وغير مبرر على حدود أوكرانيا، مع عدم وجود دليل على خفض التصعيد".
وأضاف : "ربما أكثر واقعية من أى وقت مضى، أن تقرر روسيا المُضى قدما بعمل عسكرى، مع استمرار وصول قوات روسية جديدة على الحدود مع أوكرانيا، وتنظيم القوات الروسية حول أوكرانيا، وقد يبدأ الغزو، كما قلنا، فى أى وقت".
واستطرد نيد برايس: "يبقى من غير الواضح لنا إذا ما كانت روسيا مهتمة بانتهاج طريق الدبلوماسية بدلا من استخدام القوة"، لافتا إلى أنه إذا قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، فستكون هناك "معاناة إنسانية واسعة النطاق".
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