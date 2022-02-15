ما هو «فريق النمر» الذى خصصه بايدن للتعامل مع الغزو الروسى لـ أوكرانيا؟

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين كشفوا أن "فريق النمر" هدفه وضع خطط ودليل إجراءات جاهزة للتنفيذ عند الحاجة.
وأضافوا: "فريق النمر يضم مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، ومسؤولين من وزارات "الدفاع والخارجية والطاقة والخزانة".
ولفتت الصحيفة إلى أن فريق النمر تدرب على سيناريوهات الرد على إجراءات روسيا بدءا من لحظة الهجوم على أوكرانيا.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، مساء أمس الإثنين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عزز خياراته العسكرية المتاحة مع إضافة قوات جديدة من الجيش الروسى براً وبحراً وجواً.
وحسب شبكة سى إن إن، قال كيربى إن بوتين لديه على الأرض قوة أسلحة مشتركة، لذا فهى مشاة، ودبابات ومدرعات، لكنه أضاف أيضًا دفاعًا جويًا وصاروخيًا بالإضافة إلى الدفاع الجوى الهجومى.
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