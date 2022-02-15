تسجيل بطاقة دعم الوقود والكهرباء سلطنة عُمان nss.gov.om وتحديث البيانات بنظام الدعم الوطني للحصول على السلعتين الاستهلاكيتين بعد ارتفاع الأسعار بالموجه الأخيرة، حيث ارتفع سعر استهلاك الكهرباء الشهري للمواطنين ويرتفع بشكل سنوي في فترات البرد الشديد والحر الشديد وكذلك أسعار الوقود التي يستهلكها المواطن بشكل يومي في التنقلات اليومية، وقد قامت وزارة الطاقة بطرح تسجيل المواطنين بالسلطنة بنظام الدعم الوطني للحصول على السلعة بسعر مدعوم من القطاع الحكومي.

تسجيل بطاقة دعم الوقود والكهرباء سلطنة عُمان nss.gov.om نظام الدعم الوطني بالرقم الوطني

تسعى مؤسسات وهيئات السلطنة الحكومية إلى توصيل الخدمات اللازمة إلى المواطنين، وتخص بوصول الدعم إلى الطبقات الغير قادرة على تحمل نفقات الحياة وخاصة السلع الاستهلاكية التي يرتفع سعرها بشكل مستمر نظرا للسعر العالمي للسلع، وقد قامت السلطنة ممثلة في مركز الدعم الوطني بفتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين للتسجيل والحصول على بطاقة دعم الكهرباء ودعم الوقود والتي يحصل عليها المواطن ليكون الحصول على السلعة بسعر مدعوم للمواطنين من الفئات الغير قادرة.

بطاقة الدعم الوطنية

أطلقت السلطنة بطاقة الدعم الوطنية لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين وهي الكهرباء والوقود والمياه، حيث ارتفع سعر تلك السلع بالسنوات الأخيرا نظرا للظروف العالمية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة والبرودة، كما ارتفع سعر الوقود العالمي والذي بلغ 93 دولار للبرميل بما يؤثر سلبا على سعر السلعة بمحطات الوقود، وحرصا من السلطنة على توصيل السلعة بسعر منخفض للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم طرحت المشروع الوطني لدعم تلك السلع.

شروط الحصول على دعم السلع (وقود – ماء – كهرباء)

يجب ألا يقل عمر الحاصل على الدعم عن 18 عام ويكون من الجنسية العمانية.

يكون ليس لديه مركبة أو مركب خاص.

الدخل الشهري للحاصلين على الدعم يكون لا يتجاوز 950 ريال عماني.

يشمل دعم الوقود بنزين 91 للمركبات العامة فقط.

خطوات التسجيل في دعم السلع في السلطنة