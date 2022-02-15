الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. قرار عاجل من البنك الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة رويترز للأنباء، والتى اطلعت على تلك المذكرة، إن البنك الدولى أعلن أنه يراقب عن كثب الوضع على الحدود ، حيث حشدت روسيا قوة ضخمة على مسافة قريبة من أوكرانيا.
وقالت المذكرة: "إن الأولوية القصوى لمجموعة البنك الدولى هى الحفاظ على سلامة موظفينا وعائلاتهم. تماشياً مع سياسة الإجلاء لدينا ، يجرى نقل مؤقت للموظفين وسط إجراءات أمنية معززة".
واشارت الوكالة العالمية إلى أن المذكرة لم تقدم أية تفاصيل حول مكان أو عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم.
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