الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. قرار عاجل من البنك الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة رويترز للأنباء، والتى اطلعت على تلك المذكرة، إن البنك الدولى أعلن أنه يراقب عن كثب الوضع على الحدود ، حيث حشدت روسيا قوة ضخمة على مسافة قريبة من أوكرانيا.

وقالت المذكرة: "إن الأولوية القصوى لمجموعة البنك الدولى هى الحفاظ على سلامة موظفينا وعائلاتهم. تماشياً مع سياسة الإجلاء لدينا ، يجرى نقل مؤقت للموظفين وسط إجراءات أمنية معززة".

واشارت الوكالة العالمية إلى أن المذكرة لم تقدم أية تفاصيل حول مكان أو عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم.