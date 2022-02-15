القبول الموحد للجامعات الأردنية www.admhec.gov.jo رابط تسجيل تكميلي بكالوريوس 2022-2023

القبول الموحد للجامعات الأردنية www.admhec.gov.jo للتقديم للمرحلة التكميلية بالجامعات لدخول العام الأكاديمي 2021-2022 والمقدم من وزارة التعليم العالي الأردنية، وقد تم الإعلان عن النسبة والمعدل للقبول بالجامعات، وقد تم إعلان موعد تفعيل الرابط لاستقبال التسجيلات لتخزين الطلبات الخاصة بالطلاب، وتقوم وحدة التنسيق والقبول الموحدة بالإعلان عن ألية الدفع وكيفية ملئ البيانات الخاصة بالدورة التكميلية لدخول الجامعات، وبمتابعة هذا المقال يتم بيان كافة تلك التفاصيل.

القبول الموحد للجامعات الأردنية www.admhec.gov.jo رابط تسجيل تكميلي بكالوريوس 2022

تقوم وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات بالمملكة الأردنية الهاشمية بالإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي لاستقبال طلبات الدورة التكميلية للالتحاق بالعام الأكاديمي الجديد وذلك للطلاب الحاصلين عن نسبة 65% من مجموع الدرجات من الدورة التكميلية فما يزيد، وقد قامت بالإعلان عن ألية القبول والتسجيل.

ألية التسجيل الإلكتروني في ادورة التكميلية

يبدأ التسجيل الإلكتروني عبر بوابة القبول الموحدة للجامعات الأردنية صباح الثلاثاء 15 فبراير 2022.

ينتهي التسجيل في 19 فبراير 2022.

يكون التسجيل بشكل إلكتروني عبر البوابة الخاصة بالقبول والتنسيق.

يجب على الطالب الاطلاع على كافة الأقسام للتعرف بشكل جيد على القسم الذي يريد والذي يناسبه بشكل أفضل.

يتم قبول الطالب الحاصل على نسبة 65% فما يزيد في الدورة التكميلية.

من الممكن التعديل في المعلومات المخزنة طوال فترة التسجيل ولا يتم التعديل بعد انتهاء الفترة.

تقوم بتحديد قيمة الدفع بعد التسجيل والتي تقدر بحوالي 15 دينار أردبي.

يتم الدفع من فروع البنوك الأردنية المتلفة من خلال الدفع السريع عبر إي-فواتيركم (eFAWATEERcom).

يجب الإقرار بصحة البيانات المقدمة وعدم التلاعب في البيانات والدرجات التي حصل عليها.

تنفيذاً لقرارات مجلس التعليم العالي “فإن عملية قبول طلبة الدورة التكميلية (2021) النظاميين (المحققين لمتطلبات النجاح لأول مرة)، أو المعيدين (طلبة رفع المعدل) ستكون وفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة النظاميين في الدورة الصيفية الماضية (2021)، علماً بأن مجلس التعليم العالي خصص للطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) (10%) من المقاعد يتنافسون عليها فيما بينهم”.

موعد بداية التسجيل الإلكتروني في مرحلة البكالوريوس موعد انتهاء التسجيل الإلكتروني يبدأ صباح الثلاثاء 15 فبراير 2022 ينتهي الساعة 12 مساء من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022

كيفية التسجيل الإلكتروني في القبول الموحد للجامعات الأردنية www.admhec.gov.jo