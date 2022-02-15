نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية الفورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد أو المؤسسة الخيرية التي يديرها أحدى أكبر المؤسسات الخيرية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي تعمل على تقديم المساعدات المالية للمواطنين وغيرهم وذلك لسد الديون ولحل الأزمات المالية التي قد يتعرضون إليها والحوصول على المساعدة بشكل فوري وبدون رد المبلغ، فقد يبحث الكثيرين عن أرقام وطرق التواصل مع صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، بالاضافة لصيغة والطريقة الصحيحة لطلب المساعدة، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم فى الأسطر القادمة.

أرقام مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد

لا يوجد رقم خاص لتواصل مع الأمير عبدالعزيز بن فهد، ولكن يمكن التواصل مع المؤسسة الخيرية الخاصة به والتي تقع فى مدينة تبوك وذلك على رقم “920015152”، وذلك لطب المساعدة المالية للفقراء والأكثر احتياجاً بالسعودية.

طرق التواصل مع الأمير عبدالعزيز بن فهد لطلب المساعدات المالية

هناك عدة طرق لتواصل مع مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية وهي:

إرسال الطلب على البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة. التواصل عن طريق الواتساب على رقم “8004000000” إرسال الطلب على عنوان مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

الصيغة الصحيحة لتقديم طلب مساعدة من الأمير عبدالعزيز بن فهد

أولاً تقديم التحية للأمير عبدالعزيز بن فهد تقديم الشكر له.. سرد الطلب وتوضيح أسباب طلب المساعدة بشكل تفصيلي ليتم الموافقة عليها. إرفاق الأوراق والمستندات الخاصة بطلب المساعدة. ختم الطلب بالتقدير لسمو الأمير والتمني بالموافقة على الطلب المرسل. اسم المرسل: العنوان السكني: رقم الجوال:

أنواع المساعدات المقدمة من المؤسسة الخيرية

تنوعة المساعدات المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين تلك التي تتمثل في:

سداد الديون والقروض عن المتعثرين.

ترميم وإعادة بناء المنازل.

مساعدة الغارمين.

المساعدات العلاجية والصحية للمحتاجين.

وبذلك أوضحنا لكم طرق التواصل وتقديم طلب المساعدة المالية من الأمير عبدالعززي بن فهد آل سعود، وأرقام الاتصال لطلب المساعدة، وأيضاً الصيغة الصحيحة لسرد طلب المساعدة المالية، بالاضافة إلى أنواع المساعدات المقدمة، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائماً.