كيفية التقديم داخل مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على مساعدة السكن والسيارة وشروط الحصول علي المساعدة

كيفية التقديم داخل مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على مساعدة السكن والسيارة، طلب مساعدة معونة من جمعية الوليد بن طلال وذلك بعدما أعلنت المؤسسة الخيرية التابعة له داخل المملكة العربية السعودية بإطلاقها حملة دعم الفقراء وتقديم سكن وسيارة ويتم ذلك من خلال الرابط الإلكتروني التابع للمؤسسة ويقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلاله للحصول على هذه المعونة وتسعى هذه المؤسسة لمساعدة الفئة الفقيرة في الدولة وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم.

كيفية التقديم داخل مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على مساعدة السكن والسيارة

لطلب الحصول على معونة المسكن والسيارة من المؤسسة يجب إتباع الآتي:

الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة لطلب معونة الوليد بن طلال وذلك من خلال الرابط التالي

بن طلال وذلك من خلال الرابط التالي https://grants.alwaleedphilanthropies.org/user/user/register

يتم تسجيل الدخول والاستمرار في الطلب من خلال الدخول على.

يقوم المتقدم بكتابة الاسم الخاص به بالكامل.

يقوم المتقدم بكتابة رقم الهوية الخاص به ورقم الهاتف.

كتابة البريد الإلكتروني للمتقدم ومراجعة كافة البيانات للتأكد من مدى صحتها.

كتابة كلمة السر ثم الضغط على إرسال لتقديم الطلب وتقوم المؤسسة بالرد بعد عدة أيام.

طلب مساعدة معونة من جمعية الوليد بن طلال مسكن وسيارة

تقوم مؤسسة الوليد بن طلال شهريًا بتقديم المساعدة والمنح لعدد كبير من الأسر يفوق الـ 5 آلاف أسرة الذين يبحثون عن شقق للإسكان ويستفيد من هذه المنحة 6 آلاف مواطن من المملكة، وتقوم المؤسسة بمنح عدد من السيارات تكون للاستعمال الشخصي وليس بهدف العمل ولذلك للتخلص من مشكلة المواصلات العامة وارتفاعها أسعارها.

شهريًا بتقديم المساعدة والمنح لعدد كبير من الأسر يفوق الـ 5 آلاف أسرة الذين يبحثون عن شقق للإسكان ويستفيد من هذه المنحة 6 آلاف مواطن من المملكة، وتقوم المؤسسة بمنح عدد من السيارات تكون للاستعمال الشخصي وليس بهدف العمل ولذلك للتخلص من مشكلة المواصلات العامة وارتفاعها أسعارها. وتسعى مؤسسة بن طلال لتساند الدولة في مساعدة باقي فئات الشعب الذين لم يستطيعوا الحصول على الضمان الاجتماعي من الدولة.

شروط الحصول على المعونة من مؤسسة الوليد بن طلال مسكن وسيارة

حيث وضعت مؤسسة الوليد بن طلال بعض الشروط الهامة الواجب توافرها في المتقدم للحصول على معونة المسكن والسيارة وهي: