أمريكا توصى مواطنيها بتجنب السفر لكوريا الجنوبية لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكى، فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه أوصى المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب تفشى كوفيد-19 فيها.

وصرح المركز الأمريكى فى تنبيهات السفر بسبب كورونا التى جددها فى هذا اليوم، أنه يرفع مستوى الخطورة من كوفيد-19 الى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى من خطورة كوفيد-19 فى ست دول تشمل كوريا الجنوبية وبيلاروسيا وأذربيجان وجزر القمر وبولينيزيا الفرنسية وجزر سان بيير وميشلون الفرنسية، محذرا المواطنين بتجنب السفر إلى هذه الدول والمناطق.

ونصح المركز من يحتاجون إلى السفر إلى كوريا الجنوبية ضروريا، فعليهم أخذ لقاحات بالإضافة إلى جرعات معززة إذا توفرت لهم فرصة.