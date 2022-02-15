نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر meta.e.gov.kw رابط متى للاستفادة من حجز موعد مكتب التصديقات وزارة الخارجية الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستخدم رابط حجز موعد التصديقات للحصول على مواعيد مسبقة في فروع وزارة الخارجية الكويت، وتأتي خدمة المواعيد لمعالجة مشكلة التكدس فمن الان يمكن تحديد موعد مسبق في الفرع المناسب واختيار الوقت والتاريخ المفضل، مما يسمح بالاستفادة من الخدمات بشكل أسرع بتلقي التصديق من طرف الخارجية بكل فروعها مثل برج التحرير، صبحان الشويخ، وغيرها، وتتمثل أهمية التصديقات في المصادقة على الشهادات والتوكيلات والأختام على أنواع من المستندات التي تحتاج إضفاء القانونية عليها، ونبين في السطور التالية ما تبحث عنه من إجراءات أخذ موعد تصديق في موقع وزارة الخارجية الكويتية وعبر منصة متى والرابط الخاص بهما.

mofa gov kw

تم إضافة: إذن، سوف تحتاج إلى موعد مسبق من قبلك للحضور الى احد مكاتب قسم التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، ويقتضى من المتعامل سواء مواطن او مقيم إختيار موعده الأنسب في الفرع المفضل- ومن الآن فصاعداً ستكون منصة متى خياراً لطلب المستفيدين مواعيدهم في مكاتب التصديقات وفي ذلك يرجى زيارة منصة متى( https://meta.e.gov.kw) واختيار خدمات وارة الخارجية الكويت لطلب موعد مسبق بعد الدخول بحسابات المستخدمين بالرقم المدني وكلمة السر

كيف يمكنك حجز موعد وزارة الخارجية قسم التصديقات في الكويت

تعهد وزارة الخارجية الى موظفيها القيام بالتصديقات بترتيب موعد الكتروني، من قبل المستفيد- ويمكن معرفة طريقة حجز موعد التصديقات في مركز التصديقات الرئيسي في الشويخ او احد الفروع بخطوات سهلة شرحتها الوزارة وتتلخص بالقيام بما يلي، هي

الذهاب الى موقع وزارة الخارجية الكويتية ثم النقر على الخدمات القنصلية

الضغط على خدمة حجز موعد لخدمة التصديقات

تقوم الآن بإدخال الرقم المدني التابع لك، بالإضافة لرقم الهاتف

أختر واحداً من فروع الوزارة الذي يلائمك لإنجاز خدمتك اثناء وصولك.

مراعاة اختيار المكتب المناسب لمعاملتك وهو مكتب التصديقات.

يتم استكمال طلب الحجز بتحديد فترة المراجعة صباحية او مسائية واختيار تاريخ الموعد وفي أي وقت يكون، لتحصل بالنهاية على معرف باركود عبر مسحة QR. او الاحتفاظ بالباركود كصورة على جهازك الذكي.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022

دشنت وزارة الخارجية الكويتية التصديقات رابط المواعيد ضمن الروابط الداخلية لموقع الوزارة المذكور، وبتسجيل الدخول على الرابط المشار اليه من قبل المواطنين والأجانب يمكنهم تعبئة الحقول المطلوبة بالبيانات السليمة منها الرقم المدني لإكمال الحجر بصورة نهائية، فيتحقق للعميل بعد ذلك الحق في زيارة جميع فروع الوزارة مثل فرع صبحان او برج التحرير في الأوقات الذي اختارها مسبقاً لهذا الحجر على الفضاء الالكتروني. كما تتيح الوزارة على نفس الرابط المذكور خدمة التواصل وتلقي الشكاوى.

حجز موعد التصديقات منصة متى

“تحديث” أصبحت خدمة موعد التصديقات متوفرة على موقع منصة متى الحكومية، ابحث عن الخطوات التالية للحصول على موعد مسبق في قسم التصديقات لوزارة الخارجية الكويتي عبر رابط متى والطريقة هي

سجل الدخول في منصة متى من الرابط المرفق.

يتم تسجيل الدخول في المنصة بإدخال البيانات في الخانات المتمثلة في الرقم المدني وكلمة السر

من قائمة الخدمات أختر خدمات وزارة الخارجية الكويتية

حدد مكتب التصديقات كخدمة تريد الحجز لها

باشر تحديد التاريخ والوقت الخاص بموعدك

أستمر بالضغط على زر إرسال طلب

تعرفنا في هذا المقال المخصص عن حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويت 2022، وقدمنا في سطور المقال آلية الحجز عبر منصة متى متضمناً الروابط الداخلية وأوجزنا أهم فروع وزارة الخارجية كل ذلك لتسهيل عملية طلب المتعاملين مواعيدهم بإجراءات بسيطة جداً