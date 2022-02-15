تحضير دروس مكتملة بمنصة مدرستي madrasati

تحضير دروس مكتملة بمنصة مدرستي، حيث تعتبر منصة مدرستي أحد أهم المنصات الإلكترونية التي توفرها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث تحرص الوزارة إلى استمرارية التعليم عن بعد، من خلال توافر منصة مدرستي الإلكترونية التي من خلالها تتضمن الكثير من الخدمات الإلكترونية السريعة، سواء للطلاب والطالبات أو لأولياء الأمور، كما تهتم المنصة بخدمات المعلمين الإلكترونية المتوفرة من خلال المنصة، ومن بين هذه الخدمات هي خدمة إعداد دروس مكتملة، حيث يمكن العمل علي تحضير الدروس بشكل إلكتروني من خلال المنصة التي توفرها للجميع بشكل سريع، لذا سنوضح لكم خطوات تحضير دروس مكتملة بمنصة مدرستي.

تحضير دروس مكتملة بمنصة مدرستي

وضحت منصة مدرستي طريقة تحضير دروس مكتملة بمنصة مدرستي من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول علي منصة أداء الخدمة: منصة مدرستي.

النقر على تبويب “الجدول الدراسي” المتوفر في القائمة الرئيسية للمنصة.

يجب أن يتم تحديد الحصة من خلال الجدول الدراسي حتي يتم إعداد درس لها.

يتطلب أن يتم الضغط على تبويب “قم بإعداد الدرس الآن”.

يجب استكمال البيانات الخاصة بالدرس من حيث تفاصيل الدرس والنوع الخاص بالدرس.

النقر علي تبويب التالي.

يتم استكمال العناصر الخاصة بالدرس من خلال تحديد الأهداف النوعية والمحتوى الرقمي والقيام بإضافة الواجبات أو الأنشطة أو الاختبارات أو أي تكليفات أخري.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يستطيع جميع الطلاب تسجيل دخول منصة مدرستي من خلال الحساب الشخصي الخاص بكل طالب علي حده، من خلال التفاصيل التالية: