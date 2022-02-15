الهند تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت السفارة الهندية فى كييف - فى بيان نقلته قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء - بأنه فى ضوء الوضع الحالى فى أوكرانيا، فإنه يجب أن يفكر الهنود ولا سيما الطلاب الذين لا تكون إقامتهم ضرورية فى المغادرة بشكل مؤقت.

وطالبت السفارة رعاياها بإبلاغها بمكان وجودهم فى أوكرانيا حتى تتمكن من الوصول إليهم عند الضرورة.