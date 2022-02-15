جدة - نرمين السيد - وأفادت السفارة الهندية فى كييف - فى بيان نقلته قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء - بأنه فى ضوء الوضع الحالى فى أوكرانيا، فإنه يجب أن يفكر الهنود ولا سيما الطلاب الذين لا تكون إقامتهم ضرورية فى المغادرة بشكل مؤقت.
وطالبت السفارة رعاياها بإبلاغها بمكان وجودهم فى أوكرانيا حتى تتمكن من الوصول إليهم عند الضرورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.