مصرع 4 أشخاص جراء سقوط شاحنة فى نهر بالهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 15 آخرون إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم وسقوطها فى أحد الأنهار بمقاطعة "شيفبورى" فى ولاية "ماديا برديش".





ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية، عن الشرطة قولها ان الحادث وقع عندما كان العمال فى طريقهم إلى موقع بناء جسر فى إحدى القرى بالمقاطعة حيث فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها مما أدى إلى سقوطها فى النهر. وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.

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