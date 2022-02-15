السفير الأوكرانى فى ألمانيا يطالب شولتس بتوجيه إنذار نهائى لبوتين

جدة - نرمين السيد - طالب السفير الأوكرانى لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، المستشار الألمانى أولاف شولتس بتوجيه إنذار نهائى وواضح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى موسكو، اليوم الثلاثاء.





وفى تصريحات لصحف "فونكه" الألمانية، اليوم الثلاثاء، قال ميلنيك: "فقط إنذار نهائى مقتضب وواضح إلى السيد بوتين، مع تحديد موعد نهائى لإصدار أوامر لجحافله المدججة بالسلاح كالأسنان الحادة، فى موعد أقصاه 16 فبراير، يمكن أن ينقذ السلام العالمى".

وأضاف السفير الأوكرانى أنه "إذا تجاهل رئيس الكرملين هذا التحذير الأخير، فسيتعين فرض عقوبات وقائية مؤلمة للغاية، ضد روسيا على نحو تدريجى فى اليوم الموالى".

وأشار ميلنيك، إلى أن الإجراءات العقابية الاقتصادية يجب أن تشمل حظرًا شاملاً على واردات النفط والغاز، ومنتجات الفحم، ومواد خام استراتيجية أخرى، وتجميد أصول الدولة الروسية فى الخارج، بما فيها الحسابات المصرفية، وحظر الاستثمار فى روسيا وعقوبات شخصية واسعة النطاق ضد القادة الروس وكبار رجال الأعمال.

ومن المقرر أن يجتمع شولتس مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، فى محادثات مباشرة ومطولة، حيث كان شولتس أعلن بالفعل فى كييف، أمس الإثنين، أنه يريد إقناع بوتين بوقف تصعيد الأزمة، مضيفا أن انتشار عشرات آلاف الجنود الروس على طول الحدود الأوكرانية "أمر غير مفهوم".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.