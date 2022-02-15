فرنسا تقرر استعادة المزيد من أطفال داعش فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "فرانس 5" الفرنسية، قال لودريان إنه "بالنسبة للأطفال سنواصل استعادة القصر غير المصحوبين، واليتامى، والذين توافق أمهاتهم على مغادرتهم"، مضيفًا "أود حقا أن أرى هذا الأمر يتحقق، لكن لا للبالغين".
وبحسب "فرانس برس"، استعادت فرنسا 35 طفلاً، غالبيتهم من اليتامى، فى حين هناك 80 فرنسية التحقن بتنظيم داعش، وهناك بصحبتهن 200 طفل، ضمن المحتجزين فى مخيمات لدى الأكراد فى شمال شرق سوريا.
ويحض المحامون، والبرلمانيون، ومنظمات غير حكومية، واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، بانتظام السلطات الفرنسية على إعادتهم.
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