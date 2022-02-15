نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قياس القدرات المعرفية qiyas 1443 رابط قياس النتائج e-services.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج قياس القدرات المعرفية qiyas الرسمي الإلكتروني برقم السجل المدني وكلمة المرور ورمز التحقق عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم عن إطلاق نتائج اختبار القدرة المعرفية للمختبرين 1443هـ، ويمكنكم الآن استعلام قياس النتائج برقم الهوية أو الاستعلام عن نتائج قياس القدرات برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق من خلال اتباع رابط موقع قياس الرسمي المرفق.

تحديث: تم الإعلان من قبل المركز الوطني للقياس من خلال حساب العناية بالمستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق نتائج اختبار القدرة المعرفية اليوم الثلاثاء بتاريخ الخامس عشر من شهر فبراير 2022 الموافق لتاريخ الرابع عشر من شهر رجب 1443، ويتاح الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية من خلال تسجيل دخول موقع قياس الإلكتروني بإدخال بيانات المستخدم، ثم الدخول إلى الملف الخاص بك والنقر على النتائج، ثم تحديد نوع الاختبار والضغط على بحث، وسيتم إظهار النتائج مباشرةً.

نتائج قياس القدرات المعرفية qiyas

تم الإعلان من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء بتاريخ العشرون من شهر أبريل لعام 2021م الموافق لتاريخ الثامن من شهر رمضان 1442هـ عن إطلاق نتائج القدرة المعرفية العامة للمختبرين عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، وقد أتاحت الهيئة إمكانية استخراج نتائج قياس القدرات المعرفية برقم السجل المدني فقط.

اختبار القدرة المعرفية 1442

تقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار القدرة المعرفية للراغبين في التقديم على الوظائف الإدارية سواء من أجل التعيين أو المفاضلة في الترقيات بنظام الخدمة المدنية أو في نظام العمل باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية، حيث يتم طلب نتيجة اختبار القدرة المعرفية من بعض الجهات مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الهيئات والوزارات والمؤسسات التعليمية الأخرى.

وتتضح أهمية اختبار القدرات المعرفية المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب في أن مثل هذه القدرات تعتبر وسائل الفرد في التعلم واكتساب المعرفة من أجل استخدامها بحل المشكلات التي قد تواجهك، إلى جانب التحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال التي قد تمر بها مع تلك البيئة.

نتائج القدرة المعرفية العامة 1442

بعد أن تم الانتهاء من اختبارات القدرة المعرفية في المواعيد الرسمية المحددة من قبل الهيئة، فقد تم تصحيح الإجابات بواسطة المُصحح الآلي وتحليل النتائج للمختبرين ومراجعة معلومات المختبرين بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وتستغرق عملية التصحيح والتدقيق والتحليل ما يقرب من شهر اعتباراً من يوم انتهاء الاختبارات، ثم يتم الإعلان عن نتائج قياس القدرة المعرفية بشكل مباشر.

وتقوم الهيئة بإرسال نتائج اختبار القدرة المعرفية بشكل إلكتروني للجهات التي تقوم بطلب النتائج، وفي حال خوض المختبر للاختبار أكثر من مرة، فيتم إرسال النتيجة الأعلى التي حصل عليها، ولا يشترط الحصول على شهادة ورقية بنتيجة الاختبار لتقديمها للجهات المعنية.

كما تقوم الهيئة بإرسال نتيجة الاختبار عبر الهاتف الجوال، ومن يرغب في الإطلاع على نتائج قياس القدرات المعرفية qiyas 1442 يمكنه ذلك من خلال الدخول إلى الملف الشخصي في موقع قياس الرسمي الإلكتروني.

خطوات استخراج نتائج قياس القدرة المعرفية

يتم استخراج نتائج القدرات المعرفية العامة بعد أن تم الإعلان عن إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني لقياس النتائج 1442 من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول موقع قياس (e-services.etec.gov.sa) الإلكتروني. تعبئة رقم السجل المدني + كلمة المرور ورمز التحقق. الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. من القائمة الرئيسية بلوحة التحكم بالملف الشخصي، قم بالنقر على “النتائج”. اختر نوع الاختبار من القائمة المنسدلة. قم بالنقر على “بحث” وستظهر أمامك نتيجة اختبار القدرة المعرفية 1442.

نتائج القدرة المعرفية 1442

يتم الاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية العامة الفترة الثانية “ورقي” الذي تم اختباره من تاريخ السابع والعشرون من شهر مارس لعام 2021م حتى التاسع والعشرون من نفس الشهر عن طريق الدخول إلى ملف المختبر الشخصي، ثم النقر على أيقونة النتائج.

ويجب العلم أنه يحق للمتقدم دخول اختبار القدرة المعرفية سبعة مرات خلال ثلاث سنوات، كما يحق لهيئة تقويم التعليم والتدريب حصر التسجيل في بعض الفترات لمن لم يقو بالتسجيل في الاختبار بشكل مُسبق، ومن يرغب في استعلام نتائج قياس القدرات المعرفية qiyas يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.