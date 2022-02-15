انت الان تتابع تفاصيل خبر تحت شعار بادر بتصحيح تجارتك البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تمهل المخالفين يومين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أمهل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري السعودي تحت شعار بادر بتصحيح تجارتك يومين فقط لمخالفي نظام مكافحة التستر لتقنين أوضاعهم.

فترة التصحيح للمخالفين

في الفترة التي تبدأ اليوم وتنتهي يوم الأربعاء القادم 15 رجب 1443 الموافق 16 فبراير 2022.

وشددت الوزارة على مخالفي النظام أن يصححوا أو ضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة وخاصة الشركات أو المنشآت التي يبلغ إرادتها السنوية مليون ريال سعودي لتصبح كافة أعمالهم نظامية لكي تتجنب العقوبات النظامية التي تصل إلى لسجن خمسة سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي .

واكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على أنها مستمرة في استقبال طالبات التصحيح عبر الرابط موقع وزارة التجارة http://mc.gov.sa حتى المواعد المحدد.

حالات وشروط مباشرة النشاط في لائحة تصحيح الأوضاع

الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

بعض الشركات التي طبقت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري

وبينت الوزارة أن هناك شركة متخصصة في المواد التموينية بالأحساء، تعمل منذ 15 عاماً وتجاوزت إيراداتها السنوية 30 مليون، استفادت من الفترة التصحيحية وصححت تجارتها وأصبحت أعمالها نظامية.

– منشأة عقارية صححت تجارتها، واستفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري يعمل بها 450 موظفاً، إيراداتها تتجاوز 25 مليون ريال.

– شركة متخصصة في قطع غيار السيارات بمكة المكرمة تعمل منذ 13عاما تتجاوز إيراداتها السنوية 9 ملايين ريال استفادت هذه الشركة من مزايا فترة التصحيح وصححت تجارتها وأصبحت جميع أعمالها نظامية.

– شركة متخصصة في بيع الكماليات بالقصيم، تعمل منذ 35 عاماً تتجاوز إيراداتها السنوية 30 مليون. ريال سعودي استفادت من الفترة التصحيحية وصححت تجارتها وأصبحت جميع أعمالها نظامية.

– شركة تعمل في مجال البناء صححت تجارتها .إيراداتها تتجاوز 14 مليون ريال، استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، وأصبحت الآن كافة أعمالها نظامية.

– شركة مقاولات، صححت تجارتها تعمل منذ 30 عامًا، في تنفيذ مشاريع تجارية كبرى في 3 مدن، إيراداتها السنوية تتجاوز 10 ملايين ريال، أصبحت الآن كافة أعمالها نظامية.