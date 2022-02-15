روسيا تعيد بعض القوات إلى قواعدها في مناطق قرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى ثكناتها، في وقت تخشى فيها الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور وكلاشينكوف الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية "وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم".

يأتي ذلك في وقت أظهرت صور بأقمار صناعية تجارية نشرتها شركة ماكسر تكنولوجيز الأميركية الخاصة وجود أنشطة عسكرية روسية في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا.

وتجري روسيا، التي نفت مرارا أي نية لغزو أوكرانيا، مناورات عسكرية ضخمة في روسيا البيضاء في إطار حشد كبير للقوات إلى الشمال والشرق والجنوب من أوكرانيا.

وقالت شركة ماكسر تكنولوجيز والتي ترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع إن الصور التي التقطت يومي الأحد والاثنين الماضيين أظهرت نشاطا جديدا مهما في بيلاروسيا وغرب روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وأشارت شركة ماكسر إلى عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات وطائرات هليكوبتر هجومية، بالإضافة إلى نشر طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات هجوم أرضي في مواقع أمامية.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف من قواتها قرب الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من غزو أوكرانيا، خاصة وأن التدريبات المشتركة التي تجريها موسكو مع بيلاروسيا بين 10 و20 فبراير تعني أن الجيش الروسي يطوق أوكرانيا تقريبا.