واشنطن تطالب هندوراس بتسليم رئيسها السابق

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الهندوراسى الذى طلب حجب اسمه، إن هرنانديز الذى غادر منصبه فى الشهر الماضى، موجود فى هندوراس، وتحيط القوات الخاصة للشرطة بمنزله فى العاصمة تيجوسيجالبا.
كما أكدت وزارة الخارجية الهندوراسية فى وقت سابق عبر "تويتر"، إن "اتصالا رسميًا من السفارة الأمريكية أرسل إلى المحكمة العليا، يطلب رسميا التوقيف المؤقت لـ"سياسى هندوراسى" لم يسمه، لتسليمه.
فيما نشرت شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية صور الوثيقة التى وجهت "طلبًا رسميًا للتوقيف المؤقت لخوان أورلاندو هرنانديز ألفارو، لتسليمه إلى الولايات المتحدة".
وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قال فى الأسبوع الماضى، إن هرنانديز أدرج فى العام الماضى على قائمة متهمين بالفساد وتقويض الديموقراطية فى دول السلفادور وجواتيمالا وهندوراس.
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