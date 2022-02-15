عاجل- تحرك مفاجئ من روسيا فى مناطق قرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بعض القوات فى المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، فى خطوة من شأنها تخفيف الخلاف مع الغرب، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه مع استمرار التدريبات واسعة النطاق فى أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات فى المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها وبدأت العودة إلى قواعدها. وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود. وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا. وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.

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