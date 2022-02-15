أسعار النفط تتخطى الـ 96 دولارا للبرميل

جدة - نرمين السيد - وتواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك+" صعوبات لزيادة الإنتاج رغم التعهدات التى تصدر شهريًا بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى مارس. فيما يراقب المستثمرون المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووى المبرم عام 2015.

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