عاجل- تعليق إيطالى مفاجئ بشأن العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأكد وكيل وزارة الخارجية فى الحكومة الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا، رفض بلاده فرض عقوبات أوروبية استباقية جديدة على روسيا بسبب الأزمة على الحدود جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو إلى كييف وموسكو.
وقال ديلا فيدوفا- وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، اليوم: إن بلاده من بين الدول التى رأت أن حزمة العقوبات (الأوروبية) التى سيتم فرضها فى حال حدوث تصعيد عسكرى يجب أن تكون جاهزة، ولكن لا يتم تنفيذها بطريقة استباقية.
وكانت وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت، فى وقت سابق، أن زيارة الوزير دى مايو إلى أوكرانيا تأتى فى إطار عمل إيطاليا المستمر لتيسير تخفيف حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا ومن أجل حل دبلوماسى للأزمة الحالية.
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