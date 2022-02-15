زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز القومى الأفغانى لعلوم الزلازل، أن مركز هذا الزلزال يقع على عمق 60 كيلومترا وعند خط عرض 36.82 درجة وخط طول 72.61 درجة وعلى بعد 185 كيلومترا شرق مدينة "فيض آباد".

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية من جراء الهزة، فى مدينة "فيض آباد" العاصمة الإقليمية لولاية بدخشان فى أفغانستان والتى تقع وسط منطقة جبلية.