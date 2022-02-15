عاجل- روسيا تتراجع.. لافروف: الحوار مع واشنطن والناتو مهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، أن الثقة بين موسكو ومنظمة التعاون والأمن فى أوروبا وصلت إلى أدنى مستوياتها، مؤكدًا أن الحوار مع واشنطن والناتو مهم وسنواصل مباحثات الضمانات الأمنية طويلة الأمد.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن بعض قواتها الموجودة بالقرب من الحدود الأوكرانية بدأت فى العودة إلى تمركزاتها السابقة، بعد انتهاء تدريباتها.
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