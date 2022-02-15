بوتين يلتقى المستشار الألمانى فى موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - تأتى هذه الزيارة ضمن التحركات الدبلوماسية الحثيثة لإبعاد شبح الحرب عن أوكرانيا، وفى وقت تعيش فيه العلاقات الروسية الألمانية تدهورا غير مسبوق.

يشار إلى أن شولتس كان قد زار أوكرانيا أمس الإثنين، قبل توجهه إلى موسكو، إذ جدد التحذيرات من عقوبات وخيمة فى حال شنّت روسيا هجوما على أوكرانيا، موضحاً أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة أعدّا ردود فعل حال حدوث ذلك.