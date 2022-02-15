جدة - نرمين السيد - اتهم وزير الخارجية الإسرائيلى، يائير لابيد، النائب اليمينى المتطرف ايتمارا بن غفير عضو الكنيست الإسرائيلى، بتأجيج الوضع فى القدس الشرقية، عندما أصر نائب الكنيست المتطرف على فتح مكتب فى حى الشيخ جراج، ما تسبب فى اندلاع مواجهات عنيفة فى الحى.





وفى حديثه لهيئة البث الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، وصف الوزير لابيد تصرف بن غفير بالمستفز، محملاً إياه مسؤولية العنف فى حى الشيخ جراج، ومحذرًا من تسببه فى مقتل يهود وعرب. ومن جانبه، قال بن غفير إنه قرر نقل مكتبه إلى الشيخ جراح، لحث الشرطة على حماية سكانه اليهود، ورفع النائب المتطرف دعوى لدى قسم التحقيقات ضد عناصر الشرطة، حيث اشتبك معهم أول أمس الأحد، وأصيب خلال الاشتباكات إصابة استوجبت نقله إلى المستشفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير إسرائيلى يهاجم نائبا فى الكنيست.. ويصفه بالمتطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.