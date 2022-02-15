عاجل- إخلاء جسر فى لندن وعدد من محطات القطار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، طوقت الشرطة طريق يورك، الذى يمتد بالقرب من محطة واترلو، فى حين تم إخلاء مبنى سكنى قريب، حيث أكد مراسلو الصحيفة أن عمليات الإجلاء تجرى الآن عبر الضفة الجنوبية وجسر وستمنستر.

وقالت الشرطة فى بيان عبر "تويتر": "تم إغلاق عدد من الجسور فى وسط لندن كإجراء احترازى، بينما يقوم الضباط بتقييم عنصر لم تتم مراقبته بالقرب من ساوث بنك".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أخلت المنطقة الواقعة على طول الضفة الجنوبية الواقعة بين مستشفى سانت توماس وسينما "BFI IMAX".

قالت شركة قطارات "ساوث إيسترن"، إن الإنذار الأمنى ​​فى محطة قطار "واترلو إيست" أدى إلى تعطل خدمة السكك الحديدية بين لندن بريدج وتشارينغ كروس، ما تسبب أيضًا فى إغلاق جميع الخطوط الموجودة خارج تشارينج كروس، وفقا لتقارير شهود عيان.