عاجل- روسيا تصدر بيانا بشأن التدريبات العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفى مع رئيس منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا اليوم الثلاثاء، بموسكو - "أود أن أشدد مرة أخرى على أن التدريبات، التى تجريها روسيا على أراضيها ووفقا لخططها، تبدأ وتجرى وتنتهى بناء على خططها".

وتابع: "قلنا ذلك غير مرة ونكرره الآن أيضا"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق سواء على التدريبات الجارية فى غرب البلاد أو فى أقصى الشرق، أو التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، التى تجرى وتتطور أيضا بما يتفق تماما مع جدولها المتفق عليه مسبقا.

وقال لافروف إن "هذا يجرى بغض النظر عمن يظنون شيئا ما حول هذا الموضوع، وعمن تصيبهم نوبات هستيرية بهذا الشأن، وعمن يشنون حملات من الإرهاب الإعلامى الحقيقي، وأقول ذلك بلا تردد".

وأشار إلى أن روسيا تتوقع أن ترسل الدول الغربية ردودا موضوعية منفصلة على الرسالة الروسية حول موضوع عدم قابلية الأمن للتجزئة.

وقال لافروف: "بعثت برسائل إلى وزراء خارجية الدول المعنية فى أوروبا، أطلب منهم توضيح كيف يفهمون مجموعة الالتزامات، والتى تسمى مبدأ الأمن غير قابل للتجزئة".