الاردن .. النواب يقر الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

دوت الخليج :- وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بموافقة 86 عضوا من اعضاء مجلس النواب ، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.

و اقر النواب ايضا قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بموافقة 79 عضوا .

وكما اقر النواب تخفيض النفقات في قانوني الموازنة العامة بمبلغ 74 مليون دينار .

وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية.