الكرملين: بوتين يسخر من تكهنات الغرب بموعد غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع الصحفيين، شدد بيسكوف على أنه من المستحيل التعامل مع مثل هذه الأنباء بتفهم، قائلا: "كما تعلمون من الصعب تفهم مثل هذه الأمور، لكن الرئيس بوتين يمزح أحيانًا، ويستفسر هل نشر الموعد الدقيق للغزو بالساعة".

واعتبر بيسكوف، أن تأكيد الرئيس بايدن موعد الغزو الروسى، فى 16 فبراير، حملة غير مسبوقة لتأجيج التوترات فى أوروبا.

وبحسب ما نشره موقع "بوليتيكو" الأمريكى، فى وقت سابق، قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن فى مؤتمر عبر الفيديو مع زعماء الدول الغربية والاتحاد الأوروبى والناتو، أن موعد الغزو الروسى لأوكرانيا، يوم 16 فبراير الجارى.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.