المستشار الألمانى يوجه رسالة لـ بوتين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام دولية، قال شولتس إنه سعيد فى ضوء هذه الخلفية بقدرته على تبادل الأفكار مع بوتين، مؤكدًا أن "الأكثر أهمية هو أن نحل العلاقات بين الدول بمحادثات جيدة مع بعضنا البعض".

وأشار المستشار الألمانى إلى أهمية علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا، قائلاً: "أمر جيد أن تكون لنا علاقات اقتصادية منتظمة مع موسكو".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.