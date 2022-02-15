الخارجية الروسية: دمرنا الغرب دون إطلاق رصاصة واحدة

جدة - نرمين السيد - شنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، هجومًا حادًا على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، قائلة إن بلادها "هزمت الغرب دون إطلاق رصاصة واحدة".





وكتبت زاخاروفا، فى منشور عبر "فيسبوك"، "يوم 15 فبراير 2022، سيدخل التاريخ مع فشل الدعاية للحرب الغربية، لقد تعرضوا للعار والتدمير دون إطلاق رصاصة واحدة".

وتأتى تعليقات زاخاروفا فى أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية عزمها على سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا، فى خفض للتهديدات المتصاعدة بشأن احتمال غزو روسى لأوكرانيا، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، إن التدريبات شاركت فيها قوات من جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.