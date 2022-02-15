الناتو يعرب عن تفاؤل حذر بشأن الحشود الروسية قرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الناتو، إن "أسباب التصعيد على حدود أوكرانيا ما زالت قائمة، ولا نرى حتى الآن أى خفض للقوات الروسية على الحدود مع كييف".

وتابع بأن الحشود الروسية قرب أوكرانيا ما زالت فى مواقع تمكنها من الغزو، معربا فى نفس الوقت عن استعداد الحلف لمناقشة العلاقات مع روسيا.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بعض القوات فى المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، فى خطوة من شأنها تخفيف الخلاف مع الغرب.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه مع استمرار التدريبات واسعة النطاق فى أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات فى المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها وبدأت العودة إلى قواعدها.