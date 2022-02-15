“Mutah University” رابط التسجيل الالكتروني فى جامعة مؤتة الاردن “mutah.edu.jo” الخدمات الالكترونية بوابة الطلبة 2022

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل الالكتروني فى جامعة مؤتة الاردن جامعة مؤتة الأردنية هي واحدة من أكثر الجامعات شهرة في الأردن، حيث تلتحق بعدد كبير من الطلاب في مجموعة متنوعة من الكليات في جميع أنحاء البلاد وتزود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع، بهدف تسهيل وصول الطلاب لمجموعة متنوعة من الخدمات. إلكترونيًا وليس من خلال الإجراءات التقليدية، حيث تسهل الجامعة وصول الطلاب إلى الخدمات الإلكترونية، وسنناقش الآن كيفية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية في Mutah. edu. jo University of Jordan رابط التسجيل الالكتروني فى جامعة مؤتة الاردن.

الخدمات الإلكترونية جامعة مؤتة الأردنية 2022

تقدم جامعة مؤتة الأردنية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقع الجامعة الإلكتروني من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات وإجراء عمليات الإحراج المطلوبة إلكترونيًا، حيث يتم الوصول إليها عبر موقع الجامعة المنشط.

الخدمات الالكترونية جامعة مؤتة mutah.edu.jo ولعل أهم خدمة تقدمها الجامعة هي خدمة الحصول على نتائج امتحانات الطلاب على مدار العام. وذلك فقط من خلال البيانات الأساسية للطالب، مثل رقم مقعده والمعلومات الشخصية، بالإضافة إلى هيئة التدريس بالجامعة، وشؤون الطلاب، وغيرها من الخدمات، وذلك لمواكبة التحول الرقمي الأردني، الذي قامت به وزارة التربية والتعليم الأردنية. يسعى التعليم العالي إلى التنفيذ.

رابط التسجيل الالكتروني فى جامعة مؤتة الاردن

تتيح جامعة مؤتة الأردنية الوصول المباشر إلى خدمات الجامعة الإلكترونية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال استكمال التعليمات أدناه.

في البداية، تم الوصول إلى موقع جامعة مؤتة الأردنية.

يختار الموقع بشكل مناسب تسجيل الدخول باستخدام تفاصيل الطالب.

اختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجامعة.

حدد نوع الخدمة التي يريدها الطالب ثم أدخل جميع التفاصيل ذات الصلة بشكل مناسب.

فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لاستكمال إجراءات القبول:

يجب على المتقدمين استكمال الإجراءات التالية:

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس لامتحان الثانوية العامة ورقم الهوية الوطنية، متبوعًا بمفتاح الإدخال.

تظهر شاشة جديدة باسم الطالب والتخصص الذي تم قبوله فيه.

عندما ينقر الطالب على زر “حفظ”، ستتم إعادة توجيهه إلى شاشة أخرى تحتوي على رقم التعريف الجامعي الجديد وكلمة المرور الخاصة به.

يقوم الطالب بالضغط على الرابط الخاص ببطاقة حالة الطالب للانتقال إلى الخطوة الثانية.

إذا رغب الطالب في الحصول على رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور لرقم جامعته، فسيضغط على رابط نظام استلام كلمة المرور الموجود أسفل صفحة نظام التسجيل الإلكتروني.

ثانياً: بطاقة هوية الطالب

يكمل الطالب بطاقة حالة الطالب عن طريق إدخال رقم الجامعة وكلمة المرور عبر الرابط الموجود في نفس الصفحة.

يقوم الطالب بطباعة إشعار القبول وطلب التسجيل الإلكتروني والذي لا يستطيع الطالب طباعته حتى يكمل بطاقة الحالة الخاصة بالطالب.

ثالثاً: طلبات الحصول على معلومات عن الرسوم والدفع الإلكتروني

لن يتم تحصيل أي رسوم في الحرم الجامعي. ومع ذلك، سيتم فرض الرسوم التالية:

للتحقق من مقدار الرسوم المستحقة على الطالب، يقوم بإدخال رقم تعريف الجامعة وتحديد عدد الساعات التي يرغب في تسجيلها عبر رابط الرسوم الجامعية والدفع الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه الاستمرار في دفع أتعابه إلكترونيًا إذا كان لديه هو أو ولي أمره حسابًا مصرفيًا.

إذا لم يكن للطالب حساب بنكي، يمكنه دفع الرسوم المحددة في أي فرع من فروع البنوك أو الصرافة العاملة في المملكة.

يمكن للطلاب دفع الرسوم الجامعية باستخدام البرامج المصرفية المتاحة على هواتفهم الذكية.

رابعًا: طلب إصدار بطاقة ذكية قابلة لإعادة الشحن

شروط الاستخراج:

1. القبول للعام الدراسي 2021-2022 الفصل الدراسي الأول

2. أدخل بطاقة هوية الطالب الخاصة بك.

3- رسوم الجامعات

خامسا، هناك خيار التسجيل الذاتي

بمجرد اكتمال عملية التسجيل، يرجى ملء الاستبيان المتعلق برضا الطلاب عن الإجراءات الإلكترونية واستمارة موهبة.

متطابات التسجيل

• النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة من كشف درجات مدرستك الثانوية.

• صورة من شهادة الميلاد مصدقة.

• نسخة مصدقة من جواز السفر لغير الأردنيين فقط

• صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية للفرد.

• يجب أن يكون لدى الذكور دفتر خدمة عسكرية أو شهادة إعفاء أو تصريح عمل.

• طلب التسجيل عبر الإنترنت.