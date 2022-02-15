حجز اختبار القدرات، حيث يتوفر لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية في كل من الصف الثاني والصف الثالث الثانوي حجز الاختبار الخاص بالقدرات من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتبع للمركز الوطني للقياس، علي أن يتم الحجز الإلكتروني لجميع الطلاب والطالبات بجميع مدن المملكة، حيث يستطيع كل طالب أن يختار المركز المناسب والأقرب إلي كل شخص، من خلال المراكز المعدة لأداء الاختبارات المتوفرة في جميع محافظات المملكة، حيث يتمكن الطلاب من أداء الاختبار بالمواعيد التي تحددها هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل سنوي خلال فترة أداء الاختبار، وسوف نوضح لكم طريقة حجز اختبار القدرات بالمركز الوطني للقياس.

حجز اختبار القدرات بالمركز الوطني للقياس

يستطيع كل طالب وطالبة التسجيل في اختبار القدرات سواء كان ذلك للاختبار الورقي أو الاختبار الذي يتم من خلال الحاسب، علماً بأن اختبار القدرات الذي يتم من خلال الحاسب الآلي يتم أداءه عبر مراكز الاختبار التابعة للمركز الوطني للقياس فقط، وتسهل المنصة بمنح الحرية للطلاب باختيار المكان الذي يتم به أداء الاختبار واختيار التوقيت المناسب وفق المواعيد التي يطرحها المركز بمقرات الاختبار، علي أن يتم الحجز بالخطوات الآتية:

يجب الدخول علي رابط الحجز الخاص بالمنصة من خلال ذلك الرابط/ مركز قياس.

يتم النقر علي خبار “إنشاء حساب جديد” بالمنصة في حالة عدم توافر حساب مسجل من قبل.

يتم الولوج إلى الحساب المسجل من قبل من خلال إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور في المكان الخاص بهما.

يجب الضغط على خيار “أنا لست برنامج روبوت”.

النقر علي تبويب “تسجيل الدخول للمنصة”.

الضغط علي عرض الاختبارات المتاح التسجيل بها في منصة قياس.

اختيار “اختبار القدرات العامة”.

تحديد نوعية أداء الاختبار سواء كان ورقياً أو من خلال الحاسب.

يجب تحديد موعد ومكان أداء الاختبار.

النقر علي تأكيد بيانات الحجز.

دفع الرسوم الخاصة بالاختبار في الفترة التي تسمح بها المنصة عبر “سداد” أو عبر البطاقة الائتمانية.

الضغط علي تأكيد الحجز ثم التوجه للمقر الخاص بالاختبار بالموعد الذي تم تسجيله.

ما هي شروط اختبار قدرات قياس؟

الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب قد حددت شروط أداء اختبار القدرات، وجاءت الشروط كالتالي: