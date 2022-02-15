عاجل- إجراء عسكرى روسى فى البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن التدريبات تشمل أساطيل روسية وتُجرى فى شرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أنها نقلت قاذفات وطائرات مجهزة بصواريخ أسرع من الصوت إلى قاعدتها الجوية فى سوريا، وفقا لوكالة "رويترز".
وكانت روسيا، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، خططا لإجراء تدريبات مماثلة فى بحر بارنتس.
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