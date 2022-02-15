جدة - نرمين السيد - علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على مقطع فيديو ظهر فيه وزير الخارجية سيرجى لافروف، خلال مؤتمر صحفى وهو يستعين بلغة الإيماءات فى إجاباته على الأسئلة.





وكان رئيس الدبلوماسية الروسية استعان بالإيماءات وتعبيرات الوجه أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفى، جرى تنظيمه فى أعقاب مباحثات أجراها مع زبيجنيو راو، وزير الخارجية البولندى، والرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا. وكتبت زاخاروفا عبر "تليجرام": "نظرا لأن الكلمات لا تصل إلى الشركاء الغربيين بشكل جيد، فمن الضرورى استخدام بصورة نشطة، تعابير الوجه والإيماءات والغمزات عند الإدلاء بالإجابات.. تعلموا من لافروف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زاخاروفا تنصح الدبلوماسيين: «اتعلموا من لافروف!» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.