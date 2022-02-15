عاجل.. الدفاع الروسية تعلن وصول مقاتلات حاملة لصواريخ كينجال إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، وصول مقاتلات من طراز "ميج -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية، وقاذفات "تو-22 م"، إلى قاعدة حميميم الروسية فى سوريا، وذلك فى إطار التدريبات البحرية.





وحسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية فى بيانها على تليجرام: فقد "تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة للناتو فى منطقة البحر الأبيض المتوسط. وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، فى التدريبات البحرية الروسية فى الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط". وأضاف البيان الروسى أن المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى "حميميم"، لافتًا إلى أنه "خلال التمرين، سيتعين على طيارى الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم".

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