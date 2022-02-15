روسيا تطالب لندن بالاعتذار عن تصريحاتها بشأن غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا ساخرة: "نحن على سبيل المثال، لم نحشد قواتنا باتجاه الحدود البريطانية، لكننا، برأى الجيل السابق من النخبة السياسية البريطانية، نجحنا فى مهاجمة بريطانيا فى منطقة أبراج سالزبورى".

وأضافت: "حان الوقت لكى يعتذر الجانب البريطانى عن كل الأكاذيب التى ساقها مسؤولوه الرسميون لرعاتهم والمجتمع الدولى".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن والغرب بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.