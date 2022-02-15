24 وفاة و22113 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 24 وفاة و22113 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13532 وفاة، و1490473 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 27.86 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 188254 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 238، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 214، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1245.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 44 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 29 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 21 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 15 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 12751 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1288687. كما أشار إلى إجراء 79378 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15624544 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4642966، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4311657.