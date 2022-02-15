رئيس إسرائيل يزور تركيا خلال أسابيع

أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يوم الثلاثاء، عزمه القيام بزيارة إلى تركيا، بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب الرئيس في بيان إن "وفدا من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إسرائيل، هذا الأسبوع، في إطار التحضير لزيارة هرتسوغ المرتقبة" دون تحديد موعدها.

وبحسب البيان فإن الزيارة تهدف إلى "إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين".

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن من المتوقع أن تتم الزيارة يومي 9 و10 مارس المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الشهر الماضي عن زيارة مرتقبة لنظيره الإسرائيلي، مطلع فبراير الجاري.

وبدأ التقارب بين البلدين منذ أسابيع من خلال اتصالات هاتفية جرت على وجه الخصوص بين أردوغان ومسؤولين إسرائيليين.

وقال الرئيس التركي في وقت سابق، إنه مستعد للتعاون مع إسرائيل في مشروع خط أنابيب غاز في شرق البحر المتوسط.

ويضم الوفد التركي المتحدث الرسمي للدولة وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

وسيلتقي المسؤولون الأتراك بمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب هرتسوغ، حسبما أكد البيان.

وكان وفد إسرائيلي من وزارة الخارجية زار تركيا في ديسمبر الماضي عندما بدأت المباحثات حول زيارة رئيس إسرائيل، وفقا للبيان.