عاجل- بوتين يبدأ الانسحاب.. ويرجع السبب للجهود الألمانية

جدة - نرمين السيد - وقرر الرئيس الروسى سحب جزءًا من الجنود الروس من مناطق إقامة المناورات العسكرية مع بيلاروسيا، على الحدود الأوكرانية.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس - إن ألمانيا تعد شريكًا رئيسيًا لبلاده، مشيرًا إلى سعى البلدين الدائم لتقوية العلاقات الثنائية.

وأضاف الرئيس الروسى - فى مستهل المؤتمر الصحفى - أنه ناقش اليوم مع المستشار الألمانى، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التطور، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء الكثير من الاهتمام أيضًا للأجندة الدولية.

وأشار بوتين إلى أن لديه انطباعًا أيضًا برغبة المستشار الألمانى فى مواصلة هذا التعاون.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال بوتين إن ألمانيا تعد الشريك الثانى لبلاده بعد الصين من بين الشركاء الدوليين، مضيفًا أنه خلال عام 2021 ارتفع حجم التجارة مع ألمانيا بمقدار 57 مليار دولار.

وأكد "بوتين" تواصل الاجتماعات التجارية بين الشركاء الروس والألمان مما يخلق جوًا تجاريًا رائعًا.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الرئيس الروسى، أنه منذ ستينيات القرن الماضى أجريت البلدان عدة مشاريع فى هذا المجال، وفى عام 2021 حصلت ألمانيا على 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسى.

وأشار بوتين إلى أن روسيا أمدت ألمانيا بالغاز بالأسعار المتفق عليها وقت ارتفاع الطلب، قائلاً إنه يرى آفاقًا قوية لتوسيع التعاون الروسى-الألمانى فى مجالات أخرى للطاقة، من بينها الطاقة المتجددة.