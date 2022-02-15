طريقة تحميل GTA San Andreas الأصدار الجديد gta5 للموبيل

GTA San Andreas للموبيل هي من أفضل العاب الاكشن والمغامرات والتي تتمتع بشهرة واسعة في جميع دول العالم والدول العربية بصفة خاصة وهي الجزء الخامس من سلسلة الألعاب الشهيرة جراند ثيفت أوتو حيث سبقها جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي وجاء بعدها جراند ثيفت أوتو فايس سيتي وتعمل اللعبة علي أغلب منصات تشغيل العاب الفيديو جيم حيث كانت في البداية مخصصة لمنصة ويندوز ثم بلاي ستيشن وأكس بوكس ثم قامت الشركة بتطوير الأصدار الخاص بالهواتف الذكية عام 2014 وسوف نتعرف أكثر علي GTA San Andreas وأهم مميزات اللعبة وطريقة تثبيت اللعبة علي جميع الهواتف الذكية والمواصفات المطلوبة لتشغيل اللعبة بدون مشاكل من خلال هذا المقال.

أحداث لعبة GTA San Andreas

تدور الأحداث الرئيسية في اللعبة فور عودة كارل بطل اللعبة بعدما علم بمقال والدتة علي يد العصابات الموجودة في المدينة ويبداء في جمع أصدقائة القدامه وأخوة والعمل علي توحيد العصابات الموجودة من أجل فرض السيطرة والأنتقام لمقتل والدتة وتدور الأحداث الرئيسية داخل ولاية سان أندرياس الماخوذة عن ولاية سان فرانسسكو الأمريكية وتستطيع أثناء اللعب أستخدام كافة وسائل النقل المتاحة من درجات بخارية وسيارات حتي الطائرات ويوجد العديد من الأسلحة التي لم تكن موجودة في أي جزء سابق من اللعبة.

المواصفات المطلوبة لتشغيل جراند ثيفت أوتو سان أندرياس

يجب توفر مساحة تخزين 2 جيجا بايت لكبر حجم اللعبة.

أيضا معاج رسومات رباعي نواة لجودة الجرافيك والرسومات في اللعبة.

كذلك ذكراة مرور عشوائية الرامات يجب أن تكون 3 جيجا أو أكبر.

تنزيل GTA San Andreas