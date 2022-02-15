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عمر شويل - جدة ننشر لكم روابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 الترم الأول بعد اعتمادها رسميا، كان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غرب قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية بنسبة نجاح وصلت إلى 81% لكل الطلاب، وتقدم لأداء إمتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية 136 ألف طالب وطالبة، وحضر منهم نحو 136 ألف طالب وطالبة.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول

ترقبوا روابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بعد قليل.

كان محافظ الشرقية قد اعتمد كذلك نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح وصلت إلى 97% لكل الطلاب والطالبات وسط حالة من السعادة بين أوساط الطلاب نظرا لإرتفاع مؤشرات نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية في كافة المدن وخاصة الزقازيق والعاشر من رمضان ومنيا القمح والقنايات وغيرها من المدن المختلفة وكذلك مدينة ههيا وغيرها من المدن المختلفة في محافظة الشرقية.

كانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية قد أكدت ارتفاع نسب النجاح، هذا وتوجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بنتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة إلى ديوان عام محافظة الشرقية من أجل إعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لكل الطلاب والطالبات وسط حالة من السعادة بينهم.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية

يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق منفصل في الموضوع من أجل المساعدة في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية لكل الطلاب في كافة المدن المختلفة في محافظة الشرقية.

هذا وتعد محافظة الشرقية واحدة من المحافظات الهامة والتي ظهرت خلالها نتائج الشهادة الاعدادية وسط حالة من الترقب لنتيجة الشهادة الاعدادية في الترم الأول، هذا وهنأ محافظ الشرقية طلاب الشهادة الاعدادية في المحافظة وحثهم على بذل المزيد من الجهد في الترم الثاني من أجل الحفاظ على المستوى والنهوض بمستواهم بشكل كبير في الشهادة الاعدادية في الترم الثاني لكل الطلاب في محافظة الشرقية في الترم الثاني لكل الطلاب وبشكل رسمي وأساسي.