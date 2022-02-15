وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الروسى المحتمل لن يتوقف عند أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الروسى المحتمل على أوكرانيا يمثل "لحظة خطيرة" بالنسبة للعالم، معربة عن قلقها من كون الهجوم المزعوم "لن يتوقف عند أوكرانيا".





وقالت تروس، فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية: "هذا هجوم على البلدان المجاورة لروسيا وبلدان أخرى فى شرق أوروبا، لمحاولة تقويض شرعية انضمامها لحلف الناتو"، مؤكدة أن غزو أوكرانيا من شأنه "تقويض الأمن على نطاق أوسع فى أوروبا". وأضافت الوزيرة البريطانية أن الهجوم المحتمل قد يشجع دولا أخرى مثل الصين وإيران على ارتكاب أعمال مماثلة فى بلدان مجاورة، تحقيقا لطموحاتها الإقليمية.

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