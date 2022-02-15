دقلو يؤكد عمق العلاقات مع جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السودانى رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لجنوب السودان، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين السودان وجنوب السودان.





ونقل مجلس السيادة السودانى، عن دقلو قوله - فى تصريح صحفى عقب وصوله إلى جوبا اليوم الثلاثاء - "إن زيارته والوفد المرافق له، تأتى بتكليف من رئيس وأعضاء مجلس السيادة، للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان"، لافتا إلى تواصلهم المستمر خلال الفترة الماضية من عمر الاتفاق، مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، لمتابعة سير تنفيذ الاتفاق.

وأضاف "دقلو" : "رغم المشاكل التى يواجهها السودان إلا أننا ظللنا متابعين لكافة التطورات فى جنوب السودان بوصفنا ضامنين لاتفاق السلام، وسنجلس مع جميع الأطراف للوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية إلى جانب سير تنفيذ بقية بنود الاتفاق".

وأوضح أن الأوضاع فى جنوب السودان تشهد استقرارا وطمأنينة ونهضة عمرانية وتنموية، لافتا إلى أن أى اتفاق سلام يمكن أن يواجه صعوبات خلال عملية التنفيذ خاصة فى ظل شح الموارد.

وأكد ثقته فى ما تتمتع به كافة الأطراف من إرادة قوية لتنفيذ الاتفاق والمضى فى مسيرة تحقيق السلام والاستقرار.

من جانبه، عبر توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، عن ترحيب بلاده بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة السودانى والوفد المرافق، مشيدًا بجهوده فى تحقيق السلام فى جنوب السودان ومساهمته فى بناء الثقة بين الأطراف.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف للوقوف على تنفيذ اتفاق السلام فى جنوب السودان خاصة بند الترتيبات الأمنية.