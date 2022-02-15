الرئيس الأوكرانى يعرب عن تقديره لدعم إيطاليا لبلاده

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - فى تغريدة له على موقع "تويتر"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكى) - إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، بحثا خلاله التحديات الأمنية التى تواجهها أوكرانيا وأوروبا، كما تبادلا وجهات النظر حول تكثيف العمل الذى يتعين القيام به فى جميع منتديات المفاوضات وفتح أفق عملية السلام.

وأشارت (أكى) إلى أن الاتصال الهاتفى يأتى تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو إلى العاصمة الأوكرانية كييف.