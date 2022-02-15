ألمانيا: الوضع الحالى فى أوكرانيا مقلق للغاية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، إن الوضع الحالى فى أوكرانيا وحولها مقلق للغاية، مؤكدة أن روسيا تحتاج إلى خفض التصعيد، وتحتاج كذلك إلى إنهاء التهديد الذى يواجه أوكرانيا.





وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية - خلال محادثات مع نظيرها الأوكرانى، أوليكسى ريسنيكوف، بحسب بيان اليوم الثلاثاء: "تلتزم ألمانيا التزامًا راسخًا بالحل السلمى للنزاع لكنه من الواضح أيضًا أن الحق فى التحرر من التحالفات ليس ورقة مساومة، نحن نعمل بلا كلل من أجل سلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها ومن المهم بالنسبة لى تعزيز ومواصلة العلاقات الأوكرانية الألمانية وتعاوننا الثنائى". وشددت على أن أوكرانيا تظل ذات أهمية سياسية أمنية بارزة بالنسبة لألمانيا وأوروبا، قائلة: "نواصل دعم أوكرانيا سياسيًا وماليًا وأيضًا فى المجال العسكرى"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الألمانية، كثفت تعاونها العملى بشكل ملحوظ منذ عام 2014.

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