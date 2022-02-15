جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، مع وزراء الداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى والخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والمالية يوسف خليل، التحضيرات الانتخابية قبيل جلسة مجلس الوزراء التى ستناقش هذا الموضوع.





ونفى وزير الداخلية اللبنانى - خلال الاجتماع الذى عًقد اليوم الثلاثاء فى السراى الحكومى - ما يتم تداوله بشأن خلاف الأجهزة الأمنية فى موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأضاف أن قوى الأمن تقوم بواجباتها وقد التزمت بها، ولم تحصل أية مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذى يقوم أيضًا بواجباته وفق القانون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى يبحث مع وزراء الداخلية والخارجية والمالية تحضيرات الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.