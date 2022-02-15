جميع سفارات الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا تواصل مهامها

أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، أن سفارات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل العمل في كييف.

جاء ذلك في تغريدة كتبها ماسيكاس، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أوردتها وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وأكد الدبلوماسي الأوروبي، الدعم الكامل لأوكرانيا وسط الضغط العسكري والاقتصادي والنفسي الذي تمارسه روسيا.