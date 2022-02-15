سلفاكير يبحث مع دقلو سبل تطوير العلاقات بين السودان وجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، اليوم الثلاثاء فى جوبا، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين.





وذكر مجلس السيادة السودانى - فى بيان صحفى - أن اللقاء حضره كل من مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، ووزير شؤون الرئاسة برنابا بنجامين، ومن الجانب السودانى الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع المكلف، واللواء الركن محمد على أحمد صبير رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وسفير السودان لدى جوبا جمال مالك. وأكد وزير شؤون الرئاسة بحكومة جنوب السودان - فى تصريح صحفى - أن اللقاء كان إيجابيًا وعبر عن مستوى الأخوة والصداقة التى وصل إليها البلدان، موضحًا أن اللقاء ناقش سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان، إلى جانب مسار السلام فى السودان. وأوضح أن رئيس جمهورية جنوب السودان، أكد أهمية أن تتولى قيادة الدولتين معالجة المشاكل الداخلية فى إطار البيت الواحد.

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